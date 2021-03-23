Скопье, , 14:47 — REGNUM В феврале и марте 2021 года посол Японии в Северной Македонии Савада Хиронори подписал десять соглашений о передаче грантов в рамках Программы маленьких проектов во имя человеческой безопасности. Об этом сообщило 22 марта албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Все десять грантов выданы на проекты, нацеленные на преодоление кризиса, вызванного пандемией SARS-CoV-2. Десять македонских госпиталей получат необходимое оборудование на сумму от 34 до 65 тысяч евро на закупку систем ультразвуковой диагностики, радиографов, оборудования для машин скорой помощи и т.д.

В 2021 году в рамках Программы маленьких проектов ради человеческой безопасности Северная Македония получит 540 тысяч евро помощи от Японии — это самый большой объем помощи с начала имплементации программы в 1996 году.

Ранее в рамках данного проекта Япония финансировала реконструкцию школ и детских садов, закупку коммунального оборудования. Также Япония оказывает Северной Македонии помощь в развитии инфраструктуры, преодолении природных бедствий и т.л. Всего Северная Македония получила от Японии 422,3 миллиона евро в рамках различных проектов по помощи.

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