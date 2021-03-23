Скопье, , 18:07 — REGNUM В статистическом агентстве Северной Македонии 22 марта сообщили, что, по данным на 8:00 (время местное), добровольную саморегистрацию в электронном формате прошли 130 009 представителей македонской диаспоры.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, чиновники отметили, что интерес к переписи населения среди членов диаспоры растет с каждым днем.

При этом подчеркивается, что перепись членов диаспоры поможет положить конец толкам о том, сколько граждан Северной Македонии эмигрировали из страны, чтобы обеспечить необходимый объем помощи эмигрантам со стороны государства.

Напомним, электронная перепись македонской диаспоры будет продолжаться до 21 апреля. Перепись населения, предприятий и зданий будет проводиться с 1 по 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Косово призвала албанцев участвовать в переписи населения Македонии