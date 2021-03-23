Приштина, , 15:15 — REGNUM Британский дипломат Майкл Давенпорт 22 марта вступил на пост главы миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Давенпорт заявил журналистам, что «ОБСЕ предлагает блестящую поддержку правам человека, демократизации и общественной безопасности в Косово».

Он также подчеркнул, что для него честь «возглавить работающую там сильную команду, обладающую исключительным опытом в этих сферах». В заключение дипломат пригласил все заинтересованные стороны к сотрудничеству.

В пресс-релизе ОБСЕ говорится, что дипломат обладает большим опытом работы на Западных Балканах. В период с 2013 по 2017 годы Давенспорт занимал пост посла ЕС и главы делегации ЕС в Сербии, а с 2010 по 2013 год он же был послом Великобритании в Сербии. С 2017 года Давенспорт занимал пост посла Великобритании в Кувейте.

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