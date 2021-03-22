Мёнхенгладбах, Германия, , 23:21 — REGNUM Испанский портал Marca сегодня, 22 марта, сообщил подробности переговоров между менхенгладбахской «Боруссией» и Хаби Алонсо о возможном назначении испанского специалиста на пост главного тренера немецкого клуба.

По данным источника, немецкий клуб испытывает интерес к бывшему полузащитнику мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», но к договоренности стороны еще не пришли.

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что стороны пришли к соглашению, и Алонсо приступит к работе в клубе со следующего сезона.