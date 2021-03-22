Брест, Франция, , 23:21 — REGNUM Взрыв 600-килограммовой бомбы времён Второй мировой войны во французском городе Бресте был эквивалентен землетрясению магнитудой 1,9. Об этом 22 марта сообщает Ouest-France.

Сегодня, 22 марта, была успешно проведена операция по уничтожению 600-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны в водах неподалёку от Бреста. В 14:32 по местному времени национальной сетью сейсмического мониторинга был зафиксирован толчок магнитудой 1,9.

Бомба была обнаружена 6 февраля 2021 года к югу от мыса Сен-Матье, в департаменте Финистер региона Бретань.

Как сообщало ИА REGNUM, произошедший 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута взрыв аммиачной селитры, от которого погибли 50 и пострадали около 3 тысяч человек, был сопоставим с землетрясением магнитудой 4,5.

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