Лондон, , 23:21 — REGNUM Присутствие британского флота в Чёрном море будет нарастать, говорится в документе с проектом реформ ВС Великобритании, обнародованном 22 марта.

Уточняется, что Британия нарастит количество кораблей, поставив на вооружение новое поколение фрегатов противолодочной обороны. Кроме того, британский флот намерен вывести на новый уровень оперативную совместимость с силами союзников (США, Норвегия Франция, Нидерланды).

«Эти вложения также гарантируют, что мы сможем перебрасывать силы Соединённого Королевства на фланги НАТО, в частности в высокие широты и Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Чёрное моря», — говорится в программе реформ.

Что касается Чёрного моря, британцы планируют усиливать взаимодействие с Турцией, Грецией, Болгарией, Румынией и с Украиной. Речь идёт об обеспечении «свободы навигации и безопасности».

Добавим, что британцы намерены нарастить активность в регионах Индийского и Тихого океанов и в Африке.

Читайте ранее в этом сюжете: «И это паршиво»: в Чёрное море вошёл второй за сутки военный корабль США