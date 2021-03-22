Брюссель, , 23:10 — REGNUM В Брюсселе считают неприемлемым принятие Китаем ответных мер на санкции Европейского союза. Об этом 22 марта заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран объединения.

«Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы», — сказал он, подчеркнув, что «Европейский союз не изменит своего стремления защищать права человека».

Напомним, ранее сегодня министры иностранных дел ЕС объявили о введении санкций за нарушения прав человека в отношении физических и юридических лиц из России, Китая, КНДР, Ливии и Южного Судана.

В частности, санкции были введены против четырёх граждан и одной организации из Китая за «преследование уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

МИД КНР назвал данное решение «грубым вмешательством во внутренние дела Китая» и объявил о введении ответных ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц Евросоюза.

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