Мурманск, , 23:08 — REGNUM С родственниками девочки, погибшей сегодня, 22 марта, под снежным завалом в Хибинах, работают психологи МЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Психологическая помощь будет оказана и участникам туристической группы, в составе которой была школьница. В настоящее время детей и сопровождающих эвакуируют с места происшествия. Их разместят в гостинице Мончегорска.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели 12-летней девочки в Хибинах возбудили уголовное дело. Известно, что на момент ЧП группа из 16 человек передвигалась на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту.