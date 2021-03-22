Москва, , 23:05 — REGNUM Сегодня, 22 марта, московское «Динамо» приняло на своем льду СКА в рамках третьего матча серии второго раунда Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в овертайме — 3:2.

К седьмой минуте второго периода гостям удалось овладеть преимуществом в две шайбы. В их составе отличились Василий Подколзин и Антон Бурдасов. Но уже в начале третьего периода ситуация в счете снова уравнялась — «Динамо» забросило две шайбы, голами отличились Дмитрий Яшкин и Иван Игумнов.

В дополнительное время сильнее оказались «армейцы с берегов Невы». Решающую шайбу на третьей минуте овертайма забросил Владислав Каменев.

Таким образом, СКА повел в серии со счетом 2:1.