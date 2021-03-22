Приштина, , 23:38 — REGNUM В воскресенье, 21 марта, в Международный день человека с синдромом Дауна, лидер косовской партии «Движение за самоопределение» Альбин Курти, 22 марта избранный на пост премьер-министра Косово, совместно со своей политической союзницей и кандидатом на пост президента Косово Вьосой Османи посетили косовский центр для детей с синдром Дауна.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики осмотрели помещения центра, лечебные палаты и познакомились с некоторыми из детей, находящихся в центре. Также Курти и Османи ознакомились с мероприятиями, направленными на помощь лицам с синдромом Дауна.

Политик подчеркнул, что он будет работать, чтобы как можно сильнее помочь лицам с синдромам Дауна и их родителям.

Альбин Курти «Мы будем работать над тем, чтобы все граждане Косово, независимо от их проблем и потребностей, могли достойно жить в нашей стране, мы будем служить в этом направлении и будем первыми работниками».

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