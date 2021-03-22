Женева, Швейцария, , 22:58 — REGNUM Разрыв в количестве доступных доз вакцин от коронавируса в богатых государствах и странах, получающих вакцины через международный механизм COVAX, увеличивается каждый день. Об этом заявил на брифинге 22 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он напомнил, что в начале 2021 года уже предупреждал о том, что «мир окажется на грани катастрофического морального провала без принятия срочных мер по обеспечению равного распределения вакцин».

«Сегодня у нас есть средства, чтобы избежать провала, однако шокирует, насколько мало было сделано для этого», — сказал директор ВОЗ, отметив, что неравенство между странами в вопросе вакцинации «с каждым днём становится всё более гротескным».

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что о всём мире по состоянию на 19 марта было введено в гражданский оборот почти 400 миллионов доз различных вакцин от коронавирусной инфекции, по меньшей мере одну дозу прививки получили более 225 миллионов человек.

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