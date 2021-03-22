Мурманск, 22 марта, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Туристическая группа, попавшая в Хибинах под снежный завал, двигалась по самостоятельно спланированному маршруту. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

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«Установлено, что днем 22 марта туристическая группа, двигаясь на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту в нескольких километрах от станции Имандра в Оленегорском районе, попала под обрушение снежного карниза», — сообщили в ведомстве.

По данным Следкома, группа состояла из 16 человек, 13 из которых — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ЧП в Хибинах погибла девочка из Санкт-Петербурга 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело.