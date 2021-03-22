Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провел встречу с китайским коллегой Се Чжэньхуа, выразив готовность сотрудничать. Об этом 22 марта сообщает Reuters.

Дата встречи не сообщается, однако известно, что 23 марта Керри и Чжэньхуа собираются выступить на совещании по борьбе с изменением климата, организованном ЕС, Канадой и Китаем.

Напомним, что на прошлой неделе на Аляске прошли переговоры высокопоставленных представителей США и Китая.

После встречи Китай заявил, что «готов к сотрудничеству в области проблем изменения климата» и намерен создать совместную с США рабочую группу.