Париж, , 22:49 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к подписанию нового соглашения с парижским клубом, информирует 22 марта в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По данным журналиста, срок действия нового контракт будет рассчитан до лета 20 226 года, остальные детали будут известны позже.

Также сообщается, что в соглашении будет прописан большой бонус, который достанется футболисту в случае, если «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов в ближайшие несколько сезонов.

В текущем сезоне на счету бразильского форварда 9 (6+3) очков по системе «гол+пас» в 12 матчах чемпионата Франции.