Алеппо, Сирия, , 22:45 — REGNUM Двое мирных жителей города Алеппо (Сирия) погибли и ещё 17 были ранены в результате обстрела, который осуществили боевики, сообщили 22 марта в пресс-службе Минобороны РФ.

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации за сутки боевики осуществили 40 обстрелов: 16 — в провинции Идлиб, 17 — в провинции Латакия, пять — в провинции Алеппо и два — в провинции Хама.

Ранее Госдеп США заявил, что мирные жители провинций Идлиб и Алеппо получили ранения в результате обстрелов со стороны российских военных. Это якобы произошло накануне, 21 марта.

Так, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что в Сирии «несколько пациентов» госпиталя и свыше десяти медработников получили ранения в результате артобстрелов. Также Прайс обвинил российскую сторону в гибели мирного жителя.

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