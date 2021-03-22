Тирана, , 22:51 — REGNUM В Албании 22 марта в результате обследования 1993 человек выявили 344 новых случая заражения коронавирусом. Еще 699 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны. За день 1714 человек прошли вакцинацию от COVID-19. Всего вакцинацию в стране прошли 48 229 граждан Албании.

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При этом если за январь было выявлено около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, то в феврале — уже почти 30 тыс. Все это свидетельствует об агрессивных темпах распространения инфекции в стране.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 121 544 случая заражения коронавирусом. 85 846 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2145 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них — семь — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

За март в стране скончались 328 пациентов с COVID-19. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. Сейчас число активных случаев заражения составляет 33 353 пациента. На стационарном лечении находятся 399 пациентов, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

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