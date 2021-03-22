Турин, Италия, , 22:37 — REGNUM Главному тренеру «Ювентуса» Андреа Пирло поставлена новая задача до конца сезона, от которой будет зависеть его будущее в клубе, информирует 22 марта портал Tuttosport.

По данным источника, «Ювентус» может уволить итальянского специалиста в случае, если клубу не удастся попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Команда должна продемонстрировать прогресс, как подтверждение того, что при Пирло команде есть куда развиваться.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что Пирло поссорился с президентом «Ювентуса» после поражения от «Беневенто».

На данный момент «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков в 27 матчах.