Вашингтон, 23 марта, 2021, 02:11 — ИА Регнум. Единственной реакцией России на прямое оскорбление Владимира Путина, которое допустил Джо Байден в интервью телеканалу ABC, стал отзыв посла из Вашингтона на родину «для консультаций». Ситуация поистине сюрреалистична: первые лица государств никогда не допускали похожих резких высказываний в отношении глав других стран. Создаётся впечатление, что инцидент был срежиссирован, а Байден стал лишь исполнителем.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Важно отметить, что ни Государственный департамент, ни администрация Белого дома не попытались внятно прокомментировать произошедшее, а такую возможность им предоставила официальный представитель МИД России Мария Захарова, уточнили эксперты «Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ». Поэтому можно сделать вывод, что Соединенные Штаты больше не управляются официальным государственным механизмом.

Есть мнение, что в последнее время Белый дом слушает распоряжения, поступающие из нескольких центров — отдельные шаги США не просто противоречат предыдущим действиям, но и повергают правительство в шок. Эти кукловоды, или, как их все чаще именуют в прессе, «неизвестные отцы», не просто хотят сорвать американо-российские переговоры на уровне глав государств, они стремятся максимально демонизировать Россию и представить её сосредоточием абсолютного вселенского зла.

В Институте предположили, что именно для этого пост главы государства занял Джо Байден — человек почтенного возраста, имеющий явные признаки прогрессирующей старческой деменции. Он должен показать гражданам США, что президенту нельзя доверять настолько сильную власть и она должна быть передана коллективному «Политбюро» от глубинного государства.

Между тем размазанная коллективная ответственность за действия самого сильного и вооруженного государства в мире таит в себе огромную опасность. Следование «неизвестных отцов» собственным целям может привести к положению, когда неминуемо «заговорят пушки», резюмировали специалисты РУССТРАТ.