Париж, , 22:18 — REGNUM Крупная партия наркотического вещества — шесть тонн — изъята ВМС Франции в Гвинейском заливе, передаёт 22 марта SABC.

Инцидент произошёл накануне, 21 марта: французский корабль Dixmude, получивший сведения, что в Гвинейский залив зашло выслеживаемое спецслужбами судно под флагом Сент-Китс и Невис, остановил сухогруз.

На сухогрузе была найдена крупная партия наркотиков, которые везли, по данным спецслужб, из одной из южноамериканских стран. Груз изъят.

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