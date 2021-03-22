Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге не зафиксировано ни одного случая тяжелой реакции на прививку от коронавирусной инфекции после проведения более 560 тысяч инъекций первым и вторым компонентом вакцины. Об этом сообщили 22 марта в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с ковидом.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация в одном из торговых центров Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

"COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции существенно превышает риски, связанные с вакцинацией», — подчеркивают специалисты.

За предыдущие сутки в Петербурге первично привито от коронавируса 1028 человек, вторично — 857 человек. Всего в регионе привито 328 615 человек, из них 237 044 человека полностью завершили процесс вакцинации.

За всё время в Петербург поступило 364 042 комплекта вакцины, остаток в поликлиниках составляет 34 227 комплектов. В ближайшие двое суток в Петербург должны доставить новую партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В городских поликлиниках, а также торговых центрах открыты более 120 пунктов вакцинации.

Напомним, 22 марта вторую дозу вакцины от коронавируса получил губернатор Северной столицы Александр Беглов.