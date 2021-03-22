Париж, , 22:05 — REGNUM Мер Парижа Анн Идальго 21 марта в интервью Europe 1 выступила за «вакцинацию всех тех, кто работает с детьми», и тех, кто постоянно взаимодействует с людьми и подвергается риску.

Анн Идальго «Чтобы сделать вакцинацию более эффективной, я предлагаю сделать её более открытой. Пусть все, кто хочет, смогут это сделать».

Мэр считает, что «мы обязаны учитывать историю болезни» и «вакцинировать тех, кто старше 75 лет», — «эти категории должны оставаться приоритетными», но уточнила, что «мы должны иметь возможность вакцинировать всех остальных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал перевыполнить план по вакцинации 10 миллионов человек к 15 апреля.

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