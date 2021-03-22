Республика Марий Эл, , 22:03 — REGNUM Прокуратура Медведевского района установила факт уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем, который занимается пассажирскими перевозками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год предприниматель систематически не предоставлял налоговые декларации. Это позволило уклонится от уплаты налога с физического лица на сумму 14 млн рублей.

По материалам прокуратуры, переданным в следственные органы, в отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»).

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, c января 2016 года по декабрь 2018 года индивидуальный предприниматель в Саратовской области, занимающийся производством нерафинированных растительных масел и их фракций, предоставлял в налоговые органы декларации, в которых указывал заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивных сделкам с 19 контрагентами. В результате сумма неуплаченных налогов составила более 197 млн рублей.

Читайте также: Саратовского бизнесмена обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере