Мурманск, , 22:01 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил в соцсети «Вконтакте», что к туристической группе в Хибинах, в составе которой была погибшая школьница, пробираются спасатели.

«Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепакх. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла. Сейчас главное — вывезти остальных детей. К ним пробиваются спасатели. Связь с группой установлена», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.