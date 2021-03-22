Санкт-Петербург, , 22:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге за третью неделю марта (15−21 марта) на 3,27% увеличилось количество больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью, по сравнению с предшествующей неделей. Общее число госпитализированных взрослых пациентов за предыдущие семь дней увеличилось на 3,4%, а количество умерших от ковида за неделю возросло на 8,7%.

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Об этом говорится в опубликованных 22 марта материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Как отмечают специалисты, тенденция к снижению распространения инфекции сохраняется, но темпы этого снижения замедлились. Так, общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 за последние две недели снизилось на 12,9%.

Для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге в настоящее время развернуто 6248 коек, на 21 марта были свободны 1704 койки (27,3%). Около 26,9% больных в стационарах города на минувшей неделе находилось в тяжелом состоянии. На искусственной вентиляции легких находятся 189 пациентов.

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