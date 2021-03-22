Москва, , 21:55 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 22 марта выявлено 536 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 536 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние одного из них в настоящее время оценивается как тяжёлое, ещё трое находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

В Минобороны отметили, что основные усилия в борьбе с COVID-19 в Вооружённых силах направлены на проведение добровольной вакцинации. На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли более 399 тысяч военнослужащих.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 21 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 31 997 человек.