Мурманск, , 21:52 — REGNUM В Мурманской области по факту гибели ребенка при сходе снежной лавины возбудили уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном СКУ СКР.

Дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека»).

На месте работают следователи-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сход снежной лавины произошел в районе поселка Имандра. Под завалами оказалась 12-летняя девочка, остальные члены туристической группы из Санкт-Петербурга, в составе которой она была, не пострадали.