Саранск, , 21:49 — REGNUM Вскрытие рек в Мордовии прогнозируется в период с 8 по 15 апреля. Сейчас на реках республики толщина льда составляет от 15 до 45 см, сообщает пресс-служба правительства региона.

На реках Вад в Зубово-Полянском районе и Сивинь в Краснослободском районе фиксируются проталины.

И.о. председателя правительства республики Владимир Сидоров отметил, что существует опасность подтопления.

«Считаю, что мы упустили работу по подготовке водохранилищ к пропуску половодья, отсыпке участков дорог в зоне возможного подтопления. Это зона нашей ответственности», — отметил он. Сидоров поручил ответственным ведомствам проконтролировать противопаводковые мероприятия

В настоящее время ситуация с половодьем регулярно отслеживается с помощью беспилотников и снимков из космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону возможного подтопления в республике попадают 57 населенных пунктов, девять низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 км.

Ранее врио главы Мордовии Артем Здунов поручил подготовить детальную карту маршрутизации по всем районам республики на случай различных ЧС.

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