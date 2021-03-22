Москва, , 21:47 — REGNUM Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова планирует в апреле-мае увеличить объёмы производства вакцины от коронавируса «Ковивак» до 500 тысяч доз в месяц. Об этом сообщил 22 марта директор центра Айдар Ишмухаметов.

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«Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объём производства до полумиллиона в месяц», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что до конца марта в региональные медицинские организации должно поступить около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V», а в апреле-мае — ещё до30 миллионов доз препарата.

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