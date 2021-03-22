Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Планы создать свою социальную сеть вынашивает 45-й президент США Дональд Трамп, сообщил 22 марта его советник Джейсон Миллер в интервью Fox News.

По словам помощника Трампа, новая социальная сеть появится уже к лету. Бывший президент Штатов намерен с её помощью изменить существующую ситуацию с цензурой в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после блокировки Twitter аккаунта Трампа 45-й американский президент заявил, что люди уходят с этой площадки, поскольку соцсеть стала «скучной».

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