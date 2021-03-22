Париж, , 21:36 — REGNUM Сегодня 22 марта стало известно, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассчитывает сохранить нападающего Килиана Мбаппе в клубе.

Согласно информации портала Marca, у аргентинского специалиста есть план по тому, как убедить французского вундеркинда продолжить выступать за «ПСЖ». Менеджмент «парижан» понимает, что Мбаппе покинет команду только в статусе свободного агента, так как никто среди футбольных грандов не может позволить себе трансфер нападающего.

Сообщается, что «ПСЖ» рассчитывает подписать с Мбаппе новый контракт на улучшенных условиях.