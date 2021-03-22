Будапешт, , 21:47 — REGNUM Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции 22 марта заявил, что сотрудничество между ЕС и Турцией имеет стратегическое значение. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«В Турции живет четыре миллиона лиц, ищущих убежища. Если Турция не продолжит удерживать беженцев и оставит их без надзора, ЕС столкнется с беспрецедентным кризисом. ЕС обязательно должен заплатить шесть миллиардов евро, которые он обещал Турции по миграционной сделке». Сиярто

Сиярто подчеркнул, что также необходимо подписать новое таможенное соглашение между ЕС и Турцией. Он отметил, что Турция входит в число 20 самых сильных экономик в мире, поэтому это соглашение будет в интересах ЕС.

Напомним, в разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз должен был выплатить за это €6 млрд.