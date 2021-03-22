Ростов-на-Дону, , 21:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону ремонт улицы Оганова перенесли на летний период, сообщил в Instagram сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«В соцсетях ростовчане обеспокоены информацией о том, что с 24 марта будет перекрыто движение в связи с ремонтом дороги на улице Оганова. Движение транспорта останавливать не будут! Подрядная организация с 5 апреля приступает к подготовительным работам», — уточнил градоначальник.

По его словам, ООО «РСУ» начнёт основные работы на транспортной артерии с 1 июня — в сезон летних отпусков, чтобы не усугубить дорожную ситуацию.