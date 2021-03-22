Кишинёв, , 21:24 — REGNUM Обелиск солдатам Красной Армии в окрестностях села Иванча (Молдавия), снесённый вандалами, должен быть восстановлен, а разрушившие его злоумышленники — наказаны, заявило 22 марта российское посольство в Кишинёве.

«Призываем молдавские власти оказать содействие в восстановлении обелиска, а также найти и наказать вандалов, надругавшихся над памятью героев», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что обелиск в честь красноармейцев в Молдавии разрушили вандалы, стало известно накануне, 21 марта. Обелиск из железа посвящён воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии.

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