Ханты-Мансийск, , 21:16 — REGNUM В Югру прибыл секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает Faktologia.com.

Он проведёт 23 марта совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе, а также дополнительным мерам по обеспечению стабильности межнациональных и межконфессиональных отношений в уральских регионах.

По информации издания, главы шести уральских регионов уже прибыли в Ханты-Мансийск. Перед встречей с секретарём Совета Безопасности РФ каждый из них сдал тест на коронавирус.

Совещание пройдёт с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сообщает его пресс-служба, глав уральских субъектов РФ, представителей министерств и ведомств.