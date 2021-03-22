Киев, , 21:18 — REGNUM Владимир Зеленский действительно слабый президент, потому что он неспособен даже приструнить псевдопатриотов, напавших на его офис президента, заявил 22 марта политический активист Ростислав Фортуна, комментируя последние политические события в стране — беспорядки возле офиса Зеленского, переход Украины в режим локдауна и большие проблемы с вакцинацией.

«Президент действительно слаб, если не может приструнить этих псевдопатриотов. Единственное, на что оказался способен Зеленский — это незаконно запретить три телеканала и ввести санкции против Медведчука, который единственный из политиков топ-уровня договорился о вакцине, которая должна была производиться на Украине», — отметил активист.

Фортуна привел расчеты, что производство собственной вакцины на уровне 700 тысяч доз позволило бы прививать 350 тысяч украинцев каждый месяц, что особенно актуально в условиях «третьей волны» коронавируса и провала вакцинации индийской вакциной.

«Производство собственной вакцины — это 700 тысяч доз, то есть прививки 350 тысяч украинцев каждый месяц. Но власть отодвинула народные интересы на последнее место, поэтому сейчас имеем индийский хлам. Если бы Украина наладила производство «Спутник V» в Харькове, как предлагает Медведчук, то это была бы украинская вакцина, просто по российской лицензии», — подчеркнул эксперт.

Он задался вопросом, почему такие топ-политики как Порошенко и Яценюк, видя масштаб проблем, не используют свои личные связи с иностранными лидерами, чтобы помочь Украине с вакциной.

«Кстати, Порошенко, Яценюк и другие политики хвастаются своими связями с истеблишментом США. Так почему они не используют свои личные связи на благо Украины и украинцев? Ведь настоящий патриотизм — это не только носить вышиванку и показательно прижимать руку к сердцу, когда поют гимн Украины. Вот такой интересный патриотизм… Как дошло до дела — их нет. Ведь настоящий патриотизм надо оценивать с точки зрения, что конкретный человек делает полезного для своего народа», — уверен активист.

Он напомнил, что с вакциной вопрос локдауна, который вводят одна за другой все регионы Украины, не поднимался бы в нынешних масштабах.

«Да и этот локдаун — это чистая профанация, потому что закрывают мелких бизнесменов, которые и так на ладан дышат. А олигархи богатеют, сейчас срывают куш, потому что не имеют конкурентов», — заключил политический активист Ростислав Фортуна.