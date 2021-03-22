Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Издание «Невские новости» пишет, что в Санкт-Петербурге работающих по правилам застройщиков вытесняют с рынка конкуренты, получившие статус стратегических инвесторов города, скорее всего, с грубыми нарушениями.

«Невские новости» СМИ: Чиновники Петербурга мешают крупным инвесторам

У петербургских девелоперов издавна сложились непростые отношения с представителями инвестиционного комитета, отмечается в публикации. Многие бизнесмены уверены, что статус стратегического инвестора члены вышеупомянутого комитета выдают по непрозрачной системе. Сам этот статус используется лишь для оптимистичных отчётов, а механизм его получения искусственно превращён в некий бюрократический лабиринт.

На этот раз нервы сдали у руководства компании АО «Доминант», которая уже много лет пытается реализовать проект строительства гостиниц в Приморском, Курортном, Московском и Центральном районах города, пишут «Невские новости». Предприниматели, желающие вложить в экономику Петербурга миллиарды рублей, попутно ускоряя развитие туристической сферы и создавая тысячи рабочих мест, столкнулись с равнодушием со стороны бюрократов, а может быть, и с нарушениями городских законов.

В распоряжении журналистов оказалось письмо с претензиями, которое АО «Доминант» отправило в комитет по инвестициям. Застройщика уже давно интересуют несколько объектов недвижимости: участки № 83 на Приморском проспекте, № 30 по Синопской набережной и № 18 на улице Стартовой. Однако законными методами компания не может получить эту недвижимость. В «Доминанте» считают, что указанные участки с попустительства представителей инвестиционного комитета получили застройщики, чьи проекты не соответствуют необходимым критериям, то есть их нельзя признать инвестиционными.

В своём обращении «Доминант» сообщает членам комитета по инвестициям, что 83-й и 30-й участки находятся в пользовании компании «Плаза Лотос Груп» и «Управляющей компании Аурум Менеджмент», которые входят в состав инвестиционного товарищества, принадлежащего, в свою очередь, структурам братьев Зингаревичей. По мнению заявителя, указанные юрлица получили эти участки с нарушением установленного порядка.

В марте 2016 года, согласно правительственному постановлению № 166, инвестиционному товариществу, в которое входит ряд компаний, присвоили статус стратегического инвестора города, а упомянутые в письме участки земли сдали в аренду без аукциона. Благодаря полученному статусу застройщики «Стайл Строй», «Плаза Лотос Груп», «Новые территории девелопмент», «Новый век» и «Управляющая компания Аурум Менеджмент» без торгов и, соответственно, конкурентной борьбы получили участки общей площадью 2,2 гектара в драгоценном для застройщиков Василеостровском районе. Обладатели «стратегического статуса» планировали возвести на этом месте два апарт-отеля на 2 тысячи мест, медцентр, зону ресторанов, коворкинг и даже выставочный центр. Эксперты оценили готовящийся к реализации проект примерно в 18 миллиардов рублей.

Позже петербургское управление ФАС установило, что статус инвестора инвестиционному товариществу присвоили необоснованно. Антимонопольщики считают, что члены инвестиционного товарищества не соответствуют требованиям закона «О стратегических инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга». Уставной капитал каждой из этих компаний не превышал и десяти тысяч рублей и у них не было опыта в проектах такого масштаба. Ко всему прочему эти юрлица никогда ничего не инвестировали. То есть их не могли признать стратегическим инвестором, ни по отдельности, ни в составе товарищества. В решении УФАС подчёркивается, что петербургское правительство, сдав без аукциона участки ООО «НТД», создало дискриминационные условия доступа к городскому госимуществу для других субъектов хозяйствования.

Также Федеральная антимонопольная служба выяснила, что группа компаний планировала построить жилые объекты недвижимости в рамках долевого строительства, которые должны были перейти в собственность дольщиков. Инвестиционный проект «Строительство сети гостиниц массового сегмента» был лишь прикрытием.

В декабре прошлого года решение УФАС Петербурга утвердил 13-й Арбитражный апелляционный суд, постановив, что участки № 83 и № 30 были выделены застройщику необоснованно. Смольный, однако, не отменил правительственное постановление, позволив неправомерному инвестору использовать полученную землю по своему усмотрению, не подпуская к участкам другие компании.

Схожая ситуация сложилась и с участком № 18 на улице Стартовой неподалёку от Пулковского шоссе. Землю арендует ООО «Фомальгаут», реализующее стратегический инвестпроект по строительству гостиничного комплекса с торговым центром и паркингом, согласно постановлениям Смольного № 665 от 2020 года и № 31 от 2021 года. Этот застройщик является «дочкой» австрийской Warimpex finanz und beteiligungs aktiengesellschaft.

В своём обращении к правительственному комитету «Доминант» отмечает, что обоснованность присвоения инвестиционного статуса в случае с «Фомальгаутом» тоже вызывает большие сомнения. В письме указывается, что в своём инвестпроекте застройщик в 4,5 раза занизил размер ежегодной арендной платы. Расчётный срок реализации проекта — три года. Если сравнить его потенциальную эффективность с размером общей суммы, которую компании необходимо выплатить за аренду, можно понять, что такой проект не мог стать инвестиционным в стратегическом плане. Соответственно, «Фомальгаут» не мог быть признан таким инвестором.

Эксперты не уверены, что проект построят в согласованном петербургским правительством объёме. Инвестиции в размере 1,1 миллиарда рублей не соответствуют уровню ожидаемых затрат при строительстве комплекса такой площади (58 960 кв. м). Представители строительного бизнеса считают, что уже на расчётном уровне компания допустила риск строительства объекта меньшей площади, что грозит низкой эффективностью использования имущества города.

В «Доминанте» считают, что стратегический статус «Фомальгауту» присвоили с нарушением закона. Возможно, представители власти даже не рассчитывали, что «инвестор» реализует проект по заявленным требованиям.

Пытающийся добиться справедливости застройщик попросил комитет по инвестициям устранить вышеуказанные нарушения, препятствующие здоровой конкуренции в сфере строительства гостиниц в Петербурге.

Рассмотрят ли в правительственном комитете письмо руководства АО «Доминант», неизвестно. Но в Петербурге может сложиться крайне неоднозначная ситуация, ведь за прошлый год чиновникам удалось привлечь в город только двух крупных инвесторов, и то, как выяснилось, не обошлось без серьёзных нарушений.

Журналисты привели полный текст письма гендиректора АО «Доминант» главе комитета по инвестициям.

Председателю Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга

Голованову Р.А.

191 144, Санкт-Петербург,

ул. Новгородская, д. 20, лит. А

Уважаемый Роман Алексеевич!

АО «Доминант» намерено осуществить реализацию ряда инвестиционных проектов по строительству гостиниц на территории города Санкт-Петербурга, в связи с этим планирует подать заявление, с приложением необходимого пакета документов, в целях присвоения проекту статуса «стратегического инвестиционного проекта», а инвестору — статуса «стратегического инвестора».

Для реализации указанного стратегического инвестиционного проекта АО «Доминант» планирует получить права на следующие земельные участки, находящихся в собственности Санкт-Петербурга:

— Центральный район, Синопская наб., участок 30 (западнее дома N 22, литера А, по Синопской наб.);

— Приморский район, Приморский пр., участок 83 (восточнее пересечения с Яхтенной ул.);

— Московский район, муниципальный округ Пулковский меридиан, Стартовая ул., участок 18 (кадастровый номер 78:14:0007711:13);

Указанные земельные участки были предоставлены лицам получившим статус стратегического инвестора без проведения торгов.

Однако АО «Доминант» полагает, что предоставление данных земельных участков было осуществлено с нарушением установленного регулирования:

1. 23.12.2020 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в своем постановлении по делу № А56−14 607/2020 указал, что Правительство Санкт-Петербурга своим Постановлением № 166 от 09.03.2016 необоснованно признало инвестиционное товарищество, состоящее из ООО «НОВЫЙ ВЕК», ООО «НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «Управляющая компания АУРУМ МЕНЕДЖМЕНТ», ООО «ВЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ», ООО «Стайл-Строй», ООО «ПЛАЗА ЛОТОС ГРУП» стратегическим инвестором Санкт-Петербурга, а проект по строительству сети гостиниц массового сегмента — стратегическим инвестиционным проектом.

Но, до настоящего времени не отменены акты о предоставлении указанным компаниям земельных участков: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1163, Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 № 1082; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2016 № 1089; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 310; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 371; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2016 № 309.

2. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 655ООО «Фомальгаут» и его инвестиционному проекту «Строительство многофункционального гостиничного комплекса с торгово-деловым центром и паркингом» присвоен статус стратегических.

2.1. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.01.2021 № 30, ежегодный размер арендной платы за земельный участок, составляет 1 556 636 рублей. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 103 775 709 рублей.

Исходя из практики применения Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 668 при расчете бюджетной эффективности размер арендной платы за земельный участок без применения льгот по арендной плате, приравнивается к кадастровой стоимости земельного участка (103 775 709 рублей), то есть ежегодный размер арендной платы составит 34 591 903 рублей.

При этом, проведенная экспертная оценка рыночной стоимости арендной платы за пользование указанным земельным участком при реализации инвестиционного проекта с технико-экономическими показателями, установленными проектом планировки территории (строительство торгово-деловой центра с гостиницей и гаражом общей площадью 58 960 кв.м.) составляет от 400 000 000 до 475 000 000 рублей (без НДС). Таким образом, с учетом расчетного срока реализации инвестиционного проекта (36 месяцев), ежегодный размер рыночной арендной платы составит от 133 333 333 до 158 333 333 рублей.

Следовательно, показатель ежегодного размера арендной платы при применении методике расчета, установленной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 668 занижен в 4,5 раза, что по мнению АО «Доминант» привело к необоснованному присвоению статуса стратегического инвестора и последующему необоснованному предоставлению земельного участка целевым назначением.

2.2. Согласно проекту планировки территории, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2010 № 376, на указанном земельном участке возможно построить объект максимальной площадью 58 960 кв.м.

При заявленном ООО «Фомальгаут» объеме инвестиций в размере 1,1 млрд рублей стоимость строительства 1 кв.м. объекта составит 18 656 рублей, что не соответствует текущему уровню затрат на строительном рынке.

В случае строительства на данному участке объекта меньшей площади, имеет место использование городского имущества с низкой экономической эффективностью.

В связи с вышеизложенным АО «Доминант» считает, что указанные Постановления могут быть отменены Администрацией Санкт-Петербурга в рамках самоконтроля.