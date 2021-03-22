Рим, , 21:12 — REGNUM Италии нужна любая действующая вакцина от коронавируса, и нужна именно сейчас, с таким заявлением в эфире Rtl в понедельник, 22 марта, выступил заместитель министра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери.

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Отвечая на вопрос о «русской вакцине», он сказал: «Чем быстрее будет проведена вакцинация, тем лучше. Сейчас вакцины недостаточно. Если будут доступны новые вакцины, помимо уже сертифицированных, мы будем это приветствовать».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 22 марта, в Италии умерли 105 328 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 300). Число подтвержденных носителей выросло на 13 846 (днем ранее — на 20 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 400 877 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 563 067 человек — на 8605 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 511 145 человек (за день этот показатель вырос на 44 988), что составляет 4,17% населения Италии.