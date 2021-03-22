Манчестер, Великобритания, , 21:06 — REGNUM «Манчестер Сити» планируют усилить среднюю линию в следующее трансферное окно, информирует 22 марта портал Sky Sports.

По данным источника, клуб проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику мёнхенгладбахской «Боруссии» Денису Закарии. Ранее «горожане» делали несколько запросов по игроку, в том числе и прошлым летом.

В текущем сезоне швейцарский хавбек принял участие в 17 матчах Бундеслиги и отличился одним голом.

Также известно об интересе «Манчестер Сити» к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. Вместе с «Сити» за игрока поборются мадридский «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».