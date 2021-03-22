Ижевск, , 21:03 — REGNUM В отношении жителя Удмуртии вынесен приговор по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Он получил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режимы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в мае 2020 года по месту жительства мужчина в ходе ссоры с братом нанес ему удар в область шеи ножом, угрожая убийством. Свою беременную супругу он задушил.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года по подозрению в убийстве беременной супруги задержан 43-летний житель Белгорода. Мужчина, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, выпрыгнул из окна второго этажа многоквартирного дома.

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