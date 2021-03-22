Киев, , 21:02 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал послов стран G7 и ЕС поддержать Украину «в её стремлении вернуть режим прекращения огня в Донбассе».

Об этом он заявил послам в ходе видео-конференции сегодня, 22 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермак отметил, что установление и строгое обеспечение устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня в Донбассе является залогом выполнения всех важных договоренностей, достигнутых лидерами «нормандского формата», и ключевым пунктом минских договоренностей.

«Украина… готова к проведению дальнейших дискуссий в любом формате в любое время для принятия конкретных решений и возвращения к безусловному режиму прекращения огня на востоке страны, чтобы продвигаться к установлению мира в Донбассе… Несмотря на активные усилия Украины, российская сторона не поддержала украинские инициативы и отказалась от проведения внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности контактной группы, которые предлагала украинская сторона», — заявил глава офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 21 марта ВСУ обстреляли из гранатомётов в ДНР район населённого пункта Саханка, а сегодня украинский снайпер застрелил мирного жителя ДНР.