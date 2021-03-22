Донецк, , 21:02 — REGNUM Миномётному обстрелу украинских боевиков подвергся район «Вольво-центра» в Донецке вечером 22 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел из миномётов калибра 120 мм украинские боевики вели со стороны посёлка Пески. По ДНР было выпущено 12 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожилой человек — мирный житель ДНР погиб в посёлке Александровка под огнём украинского снайпера .

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