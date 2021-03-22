Женева, Швейцария, , 20:59 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 455 964 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 122 992 844 человек. Такие данные приводит 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончался ещё 7291 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 711 071.

За минувшую неделю, согласно данным ВОЗ, во всём мире было выявлено почти 3,3 миллиона носителей коронавируса. Рост числа новых инфицированных организация фиксирует уже четвёртую неделю подряд.

Первую десятку стран по распространению инфекции за неделю составляют Бразилия, США, Индия, Франция, Польша, Италия, Турция, Германия, Украина и Чехия.