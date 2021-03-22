Вашингтон, , 20:59 — REGNUM В социальной сети Instagram появится новая функция — Instagram Shopping. Об этом стало известно 22 марта из официального сайта приложения.

Нововведение позволит продавцам больше не указывать цены на товары в личных сообщениях или в подписях к постам. Пользователи смогут посмотреть информацию о товаре, нажав на метку, а также перейти на сайт продавца или добавить товар в закладки.

В мае 2020 года компания Facebook, владеющая Instagram, представила функцию Shops («Магазины»). Теперь российские компании также получат доступ к «Магазинам», с помощью которых бизнес-аккаунты смогут создавать единую онлайн-витрину для своих аккаунтов в соцсетях Facebook и Instagram.

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