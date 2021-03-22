Милан, Италия, , 20:51 — REGNUM Ответственные за организацию прививочной кампании в североитальянском регионе Ломбардия (Милан) не справляются со своей работой, с таким заявлением в понедельник, 22 марта, почти одновременно выступили и власти региона, и представители оппозиционных партий.

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Если представители структуры, отвечающие за организацию вакцинации, не уйдут в отставку добровольно, то администрация региона решит этот вопрос сама, заявил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

Как представители администрации, так и оппозиционеры полагают, что хаос, огромные очереди и слишком медленный ход прививочной кампании объясняются не только задержками поставок вакцин производителями.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca. В начале марта 2021 года несколько граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Эту вакцину в Италии временно не используют. По инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 22 марта, в Италии умерли 105 328 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 386 (днем ранее — на 300). Число подтвержденных носителей выросло на 13 846 (днем ранее — на 20 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 400 877 — более 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 563 067 человек — на 8605 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 2 511 145 человек (за день этот показатель вырос на 44 988), что составляет 4,17% населения Италии.