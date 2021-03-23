Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Правительство Канады и США договорились сотрудничать для создания электрокаров. Об этом 22 марта сообщает CP24.

В Канаде будут добывать необходимые для производства элементы и отправлять их в США, которые используют сырье для создания электрокаров и аккумуляторов.

Известно, что администрация США провела переговоры с представителями горнодобывающей промышленности Канады, обсудив добычу и поставки лития и кобальта.

Напомним, что недавно в Канаде начали активно искать месторождения как раз таких металлов, как литий и кобальт.

Отметим, что причиной сотрудничества мог послужить тот факт, что на мировом рынке растет конкуренция среди производителей электрокаров.