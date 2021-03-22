Белград, , 21:27 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 22 марта провел встречу с послом Швейцарии в Белграде Урсом Шмидом.

Как сообщает сербское новостное агентство N1, в ходе встречи сербский министр заявил, что Сербия будет «активно работать», чтобы предотвратить вступление Косово в Интерпол, в случае, если Приштина вновь подаст заявку на вступление в эту международную организацию.

По словам Вулина, вступление Косово в Интерпол было бы абсолютно неприемлемым, «Косово не может быть членом какой-либо всемирной организации, особенно такой, которая располагает данными о группах наркоторговцев».

Напомним, благодаря членству в Интерполе Сербия располагает возможностью арестовывать бывших бойцов Армии освобождения Косово на территории других государств.

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