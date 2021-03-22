Париж, , 20:48 — REGNUM Председатель Совета вакцинационной стратегии профессор Ален Фишер в интервью BFMTV 22 марта рассказал о том, что возвращение к привычной жизни во Франции станет возможным «к лету-осени».

«Это займет некоторое время, потому что для того, чтобы жизнь снова стала нормальной, необходимо, чтобы циркуляция вируса сильно уменьшилась и чтобы категории наиболее уязвимых людей были защищены, а это около 20 миллионов французов».

Ален Фишер «Что касается наиболее уязвимых категорий людей — мы не так далеко от своей цели по вакцинации. Но чтобы уменьшить циркуляцию вируса, нужно, чтобы молодые, менее уязвимые категории граждан, распространяющие вирус, сделали это [прошли вакцинацию] летом. Таким образом, к лету-осени мы придем к нормальной жизни».

Напомним, во Франции лето начинается с дня летнего солнцестояния 21 июня и длится до дня осеннего равноденствия 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле, а президент Эммануэль Макрон обещал не вводить карантин, «пока в холодильнике есть вакцины». Однако с 20 марта в 16 департаментах Франции всё же был введён карантин на четыре недели.

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