Париж, 22 марта 2021, 20:48 — REGNUM Председатель Совета вакцинационной стратегии профессор Ален Фишер в интервью BFMTV 22 марта рассказал о том, что возвращение к привычной жизни во Франции станет возможным «к лету-осени».
Напомним, во Франции лето начинается с дня летнего солнцестояния 21 июня и длится до дня осеннего равноденствия 22 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что французы смогут вернуться к «более нормальной» жизни уже в апреле, а президент Эммануэль Макрон обещал не вводить карантин, «пока в холодильнике есть вакцины». Однако с 20 марта в 16 департаментах Франции всё же был введён карантин на четыре недели.
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