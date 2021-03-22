Лондон, , 20:44 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5342 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 22 марта правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 4 301 925 носителей коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 126 172 больных COVID-19.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании количество новых случаев заболевания сократилось на 4,7%, а число летальных случаев — на 41,5% по сравнению с показателями неделей ранее.

Правительство также приводит данные о вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получили уже 27 997 976 человека, что составляет более трети населения страны. Обеими компонентами вакцины привиты 2 281 384 человек.