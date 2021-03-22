Киев, , 20:42 — REGNUM Санкции введены Украиной в отношении российского телеведущего и блогера Сергея Дружко, сообщил 22 марта в распространённом заявлении украинский минкульт.

Ведомство поясняет, что Дружко оказался в списке тех, кто представляет угрозу для её национальной безопасности. Теперь в списке таких лиц уже 179 человек, включая Карена Шахназарова, Льва Лещенко, Александра Розенбаума, Никиту Михалкова.

Эти люди не могут приезжать на Украину, выступать там, также запрещены передачи и фильмы с их участием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начали расследовать дело в отношении 23-х российских артистов, выступавших на открытии Крымского моста.

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