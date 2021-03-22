Кировск, Мурманская область, , 20:39 — REGNUM В горном массиве Хибины на территории Мурманской области сошла лавина, под которой могла оказаться 12-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС.

Ведомство сообщило, что информация о сходе лавины поступила от туристической группы из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, под снегом оказалась девочка 208 года рождения.

«Остальные члены группы в медицинской помощи не нуждаются, их состояние удовлетворительное», — сообщили в МЧС.

К месту ЧП выехали следователи регионального СУ СКР.